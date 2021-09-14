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В Москве задержан последний участник побега из ИВС в Истре

фото ЗакС политика В Москве задержан последний участник побега из ИВС в Истре

В Москве задержан Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи", бизнесмена Владимира Маругова, сообщили в Следственном комитете. 

Мавриди нашли в московском районе Митино. При задержании он пытался оказать сопротивление, но его задержали и доставили в территориальный отдел Следственного комитета.

На допросе Мавриди дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к побегу из изолятора временного содержания в Истре, отметили в СК. При нем был рюкзак с крупными суммами денег: три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. 

Мавриди был в числе пяти арестантов, которые сбежали из ИВС в Истре 6 августа. СК счел, что им помогли сотрудники изолятора: в отношении них возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении беглецов возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под ареста в составе группы лиц).


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