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Новости 11:35

Генпрокуратура ограничила доступ к сайту Ходорковского

фото ЗакС политика Генпрокуратура ограничила доступ к сайту Ходорковского

Доступ к сайту Михаила Ходорковского с информацией о кандидатах в депутаты Госдумы ограничили по решению Генеральной прокуратуры от 10 сентября. На нем публиковались данные об участниках выборов, которые поддержали предложение о переизбрании Владимира Путина на пятый срок. 

Прокуратура нашла на сайте призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.  

Сайт был запущен 1 июня. В отличие от "Умного голосования" Алексея Навального, проект Ходорковского советовал, не кого поддерживать на выборах, а за кого голосовать не стоит. Список "нежелательных" политиков формировался, исходя из позиции каждого кандидата по "обнулению" президентских сроков Путина. Претенденты ранжировались по трем группам: "за пятый срок", "против пятого срока" и "нет публичной позиции".

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" и потребовал от Google и Apple удалить приложение сервиса со своих цифровых площадок, пригрозив многомиллионными штрафами. Из-за попыток властей ограничить доступ к приложению российские пользователи 13 сентября столкнулись с проблемами в работе AppStore.


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