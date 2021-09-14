В России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 17 837 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии к 14 сентября выявлено 7 176 085 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 194 249 человек, 781 летальный исход зафиксирован за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 839 человек: это на три десятка больше, чем накануне. С марта 2020 года в городе зафиксировано 593 773 случая болезни, по данным штаба, умерли 21 093 пациента с COVID-19.

В Москве, где за все время было наибольшее количество заболевших, заразились еще 1609 человек, в Подмосковье – 796.