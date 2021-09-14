Путин самоизолировался из-за роста заболеваемости COVID-19 в его окружении

Владимир Путин сообщил, что принял решение временно самоизолироваться из-за выявленных случаев COVID-19 среди его ближайших подчинённых.

В предстоящем саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе президент будет принимать участие в режиме онлайн.

О намерении в ближайшее время уйти на карантин Путин заявил днём ранее, 13 сентября.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - высказался президент.

Следует добавить, что в ходе "Прямой линии" 30 июня Путин, прошедший вакцинацию от коронавируса ещё на старте прививочной кампании, уточнил, что сам укололся "Спутником V".

Фото: Kremlin.ru