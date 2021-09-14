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Глава "Левого сопротивления" Полюдова объявила голодовку в СИЗО

фото ЗакС политика Глава "Левого сопротивления" Полюдова объявила голодовку в СИЗО

Лидер движения "Левое сопротивление" Дарья Полюдова объявила голодовку в СИЗО, сообщается в Facebook активистки.

В посте говорится, что Полюдова держит голодовку с 10 сентября. По словам ее представителей, другие заключенные воруют у нее личные вещи, ведут себя агрессивно, угрожают ей убийством.

В конце мая Полюдову приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма. Ее обвиняли из-за заметок "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, и из-за высказываний о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем стрельбу в декабре 2019 года возле здания ФСБ в Москве. 

 


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