В Петербурге возросло до 18 количество школ, вынужденных уйти на дистант

За последние сутки количество петербургских школ, вынужденных перейти на удалённый формат обучения, увеличилось с 15 до 18, оповестили в комитете по образованию.

По информации ведомства, на дистант отправился 21 класс. Причины, по которым ученики отправились на карантин, не уточняются.

На удалёнку переводят классы, в которых заболевают 20% учащихся.

Порядка одной тысячи детей проходят обучение дома по желанию родителей.

Накануне указывалось, что на дистант отправляли классы, в которых выявляли случаи заболевания респираторными инфекциями.

Добавим, что удалённый формат обучения вводится в классах том случае, если среди детей выявляют ОРВИ или COVID-19.