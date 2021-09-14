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МЧС потребовало завести дело о фейках на главреда "Псковской губернии" из-за новости о разливе военных химикатов

фото ЗакС политика МЧС потребовало завести дело о фейках на главреда "Псковской губернии" из-за новости о разливе военных химикатов

Управление МЧС по Псковской области потребовало возбудить в отношении главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина* уголовное дело по статье о распространении фейковой информации, сообщает проект "Сетевые свободы".

В начале сентября с электронной почты прокуратуры Порховского района было разослано письмо о якобы разлитых военными химических веществах. К сообщению был прикреплен файл от якобы областного управления МЧС, где информацию о разливе подтвердили. "Псковская губерния" опубликовала новость, сославшись на сообщения официальных ведомств. 

Однако затем выяснилось, что разлива нет, а прокуратура заявила, что в тот день их почта была взломана. "Псковская губерния" опубликовала опровержение и добавила в первоначальную новость обновление об этом.

Тем не менее и. о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев подал жалобу в полицию, сообщили в "Псковской губернии". Камалягин с адвокатом Татьяной Мартыновой дал свои пояснения по делу в Центре по противодействию экстремизма.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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