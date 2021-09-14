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Штормовой ветер в Петербурге повалил 30 деревьев

фото ЗакС политика Штормовой ветер в Петербурге повалил 30 деревьев

Бушующий в Петербурге ветер повалил 30 деревьев, сообщили в комитете по благоустройству. В комитете отметили, что начавшееся 13 сентября ненастье в городе продолжается, так что эти цифры пока не окончательные.

Три березы упали в парке Сосновка, в Сампсониевском саду рухнули береза и мощная ива с диаметром ствола в метр. В саду Бенуа повреждены еще два дерева. В Приморском парке Победы упали пять ясеней, в Воронежском саду – тополь и три ивы. 

На Васильевском острове упавший ясень повредил три автомобиля и перегородил улицу. По данным комитета, всего на дороги Петербурга рухнули пять деревьев. Бригады садовников по одним адресам уже успели вывезти древесные остатки, в других случаях в парках и садах еще убирают стволы.

С 13 сентября в Петербурге штормовой ветер с порывами ветра до 20 м/с. Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки 120 см.


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