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ЕСПЧ признал нарушением запрет Национал-большевистской партии в России

фото ЗакС политика ЕСПЧ признал нарушением запрет Национал-большевистской партии в России

Европейский суд по правам человека признал ликвидацию Национал-большевистской партии* и отказ в ее в регистрации нарушением Конвенции о защите прав человека, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Жалоба была подана еще в 2006 году, когда Минюст отказал в регистрации партии. В 2007 году НБП по иску прокуратуры была признана экстремистской организацией и ликвидирована.

ЕСПЧ единогласно признал, что власти нарушили ст. 11 Конвенции (нарушение свободы собрания). Суд назначил заявителям – детям Эдуарда Лимонова как его преемникам, Александру Аверину, Сергею Фомченкову, Алексею Волынцу и Андрею Дмитриеву – компенсации в 10 тысяч евро.

*НБП, признана решением суда экстремистской организацией и запрещена в РФ


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