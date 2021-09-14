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Рабочая группа Горизбиркома не нашла причин для лишения должности главы ТИК № 48

фото ЗакС политика Рабочая группа Горизбиркома не нашла причин для лишения должности главы ТИК № 48

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии не нашла оснований для освобождение от должности председателя территориального избиркома № 48 Анатолия Доильницына, сообщила на заседании Горизбиркома секретарь комиссии Марина Жданова. Она предложила коллегам повторно рассмотреть вопрос о лишении Доильницына полномочий главы ТИК, если какие-либо нарушения найдет Следственный комитет. С этим согласились все присутствующие члены Горизбиркома.

Ранее ТИК № 48 за один день лишил должностей 17 председателей участковых комиссий и других членов УИК. Часть из них позже оказались сотрудниками участковых комиссий другого района.

Центральная избирательная комиссия заподозрила в этом сговор и потребовала от Горизбиркома разобраться в ситуации. ГИК уволил главу ТИК № 47, а по ТИК № 48 начал проверку

София Саттарова


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