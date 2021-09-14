Twitter и Telegram оштрафовали на сумму 14 млн рублей за неудаленный контент

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал Telegram и Twitter за отказ удалять запрещенный в России контент, сообщили в пресс-службе московских судов.

На оба сервиса были составлены протоколы по 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Twitter оштрафован на 5 млн рублей, Telegram - на 9 млн.

Также 14 сентября мировой судья оштрафовал Facebook за то же самое нарушение. Общая сумма штрафов соцсети превысила 90 млн рублей, Twitter - около 60 млн, Telegram - примерно 40 млн.