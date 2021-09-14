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Милонов считает, что сборной России будет лучше без Марио Фернандеса

фото ЗакС политика Милонов считает, что сборной России будет лучше без Марио Фернандеса

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что сборной России по футболу будет "однозначно лучше" без защитника ЦСКА Марио Фернандеса, натурализованного бразильца, который накануне объявил о завершении выступлений за национальную команду.

"Сборная России – это сборная русских футболистов, которые начинали пинать мяч в Иркутске, Саратове, Петербурге и Москве. Надо, чтобы все было по-честному. Мы ведь так можем дойти до маразма, если наберем всякого секонд-хенда. Каждый нерусский футболист – это минус для парней из дворов условного Саратова", - написал единоросс на своей странице "ВКонтакте".

Милонов отметил, что также как игроки, сменившие гражданство, могут быть лучше коренных россиян, проститутки тоже бывают красивее любимых девушек.

"Я ни в коем случае не сравниваю Марио Фернандеса с проституткой, но он – за деньги, а наши – по любви", - добавил депутат.

К своему посту Милонов добавил коллаж с надписью "Марио Фернандес не проститутка, но 100 евро - это 100 евро".

Бразилец с российским паспортом играет за московский ЦСКА с 2012 года. Он провел за сборную страны 33 матча, забив пять мячей. Гол Марио Фернандеса в ворота сборной Хорватии в ¼ финала чемпионата мира 2018 года позволил россиянам сравнять счет и перевести игру в серию послематчевых пенальти. По итогу мундиаля игрок получил почетную грамоту президента Владимира Путина "за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения". 

Тренер сборной России Валерий Карпин после объявления Марио Фернандеса об уходе из национальной команды назвал его великим игроком.


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