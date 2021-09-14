The Insider: Явлинский владеет особняком, купленным на деньги связанного с властью адвокатского бюро

Журналисты The Insider* выпустили материал о загородной недвижимости лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского: по информации издания, политику принадлежит земельный участок с особняком в поселке Новодарьино по Рублевскому направлению в Москве.

Данную информацию в разговоре с проектом подтвердил пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев.

The Insider утверждает, что политику хорошо платят его нынешние работодатели — адвокатское бюро "Инфралекс", которому он оказывает некие консультационные услуги.

По данным Росреестра, Явлинский стал собственником 28 соток и внушительного коттеджа, стоящего на них, в октябре 2020 года. Согласно находящемуся в архиве объявлению, имение продавалось за 55 млн рублей.

The Insider уточняет, что последний раз председатель "Яблока" отчитывался о доходах в 2018 году: тогда, согласно декларации, он ежегодно получал порядка 3,8 млн рублей, а его жена — 430 тысяч рублей. При этом журналисты указывают, что на его счетах лежало совокупно почти 60 млн рублей.

"Причем резко обогатился Явлинский всего за год: в 2016 году, во время выборов в Госдуму, он декларировал остаток по счетам в размере менее 12 млн", – пишут авторы расследования.

The Insider выяснил, что деньги Явлинскому заплатили за работу в адвокатском бюро "Инфралекс". В 2018 году, в ходе выборов президента, лидер "Яблока" получил от компании 30 млн рублей.

Следует отметить, что в числе клиентов обозначенного бюро — Минтранспорта, Минпросвещения, РЖД и Сбербанк. К слову, соучредитель "Инфралекса" Алексей Попов является также деловым партнером супруги президента Сбербанка Германа Грефа: вместе они управляют частной школой.

В "Инфралекс" заявили, что в некоторых делах им иногда необходима "качественная экономическая компетенция", в связи с чем в начале 2017 года контора заключила с Явлинским "гражданско-правовой договор на оказание консультационных услуг", и с 2017 года и по сей день ему выплачивается "ежемесячное вознаграждение".

"Судя по данным The Insider о гонорарах Явлинского, его экономические советы ценятся очень высоко: он зарабатывает примерно столько же, сколько и глава Европейского банка реконструкции и развития", – отмечают авторы изыскания.

В разговоре с The Insider пресс-секретарь политика подтвердил следующее: "У Г. А. Явлинского с марта 2017 года заключен договор с АБ "Инфралекс". В рамках этого договора Г. А. Явлинский оказывает юристам консультационные услуги, предоставляя аналитику в сфере экономики".

Особняк, подчеркнул Яковлев, "приобретен Г. А. Явлинским и его супругой за счет накоплений, аккумулированных за последние 30 лет трудовой деятельности".

На вопрос журналистов, поинтересовавшихся, почему политику платят такие гонорары, Яковлев заявил следующее: "После того, как в 2016 году прекратились депутатские полномочия Г. А. Явлинского в Законодательном собрании Петербурга, он начал сотрудничать с разными партнерами, которыми были востребованы его компетенции в области экономики и экономического анализа".

*The Insider внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иностранных агентов

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру