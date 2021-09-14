Единовременные выплаты получили свыше 90% петербургских учителей

Анонсированные петербургским губернатором Александром Бегловым единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже более 90% городских учителей, информирует пресс-служба Смольного.

На данный момент деньги были направлены 110 тысячам педагогов, которые работают с детьми и подростками, что является 91,7% от общего количества специалистов.

О материальном поощрении петербургских учителей Беглов объявил 30 августа, соответствующее постановление городского правительства он подписал 30 августа.

Добавим, что немногим ранее Владимир Путин заявил о единовременных выплатах пенсионерам, военным и силовикам.