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Единовременные выплаты получили свыше 90% петербургских учителей

фото ЗакС политика Единовременные выплаты получили свыше 90% петербургских учителей

Анонсированные петербургским губернатором Александром Бегловым единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже более 90% городских учителей, информирует пресс-служба Смольного.

На данный момент деньги были направлены 110 тысячам педагогов, которые работают с детьми и подростками, что является 91,7% от общего количества специалистов. 

О материальном поощрении петербургских учителей Беглов объявил 30 августа, соответствующее постановление городского правительства он подписал 30 августа.

Добавим, что немногим ранее Владимир Путин заявил о единовременных выплатах пенсионерам, военным и силовикам.


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