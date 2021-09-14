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Романов попросил Мишустина передать усадьбу Чернова в собственность Петербурга

фото ЗакС политика Романов попросил Мишустина передать усадьбу Чернова в собственность Петербурга

Депутат Госдумы Михаил Романов направил запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о передаче усадьбы генерала А. И. Чернова на Октябрьской набережной Петербурга, чтобы город смог обустроить парк. 

Сейчас объект находится в федеральной собственности. По словам депутата, поводом для письма премьер-министру стали обращения жителей, встревоженных известиями о том, что правительственная комиссия по развитию жилищного строительства одобрила свободную продажу пятна на Октябрьской набережной, 72 у Володарского моста. Этот участок включает и территорию усадьбы Чернова. Граждане опасаются, что территория с усадьбой уйдет под контроль частного инвестора и может быть застроена жильем. 

В своем обращении Романов отметил, что по действующему законодательству застройка этого участка запрещена, так как это рекреационно-ландшафтная территория. Он также обратил внимание, что участок внесен в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Романов отметил, что других масштабных парковых территорий в Невском районе нет. Он предложил передать объект для сохранности городу, а зеленую зону назвать в честь князя Александра Невского.


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