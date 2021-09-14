Петербуржцы просят Смольный благоустроить Шуваловский карьер и берег Охты

Лидерами соцопроса, в рамках которого петербургский комитет по благоустройству интересуется у горожан, какие территории, по их мнению, следует привести в порядок в первую очередь, стали Шуваловский карьер и берег реки Охты. Данные проекты встретили наибольший отклик у населения.

Петербуржцы видят облагороженной набережную Охты от Ириновского моста до шоссе Революции, где, уверены они, обязательно следует обустроить подход к воде. Второй этап работ — организация общественного пространства на береговой зоне между ЖК "Охта-Хаус". В числе ключевых проблем местности горожане назвали гаражи на берегу реки, заброшенные территории и мусор.

Петербуржцы, выступающие за благоустройство Шуваловского карьера, напомнили, что не единожды обращались к Смольному за помощью. Часто им самим приходится делать уборку территории зеленой зоны.

Кроме того, в фаворитах опроса — создание мемориального парка на месте бывшего Митрофаньевского кладбища, проект благоустройства Дальневосточного проспекта от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, который победил в общегородском голосовании в мае 2021 года, и парк на Смоленке.

Комблаг запустил общественное голосование 6 сентября. Оно завершится 15-го числа, а итоги подведут 17-го.