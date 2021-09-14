Znak: В соцсетях нашли предложения "поработать" на "каруселях" в пользу дочери Макарова Лыбаневой на выборах

В социальных сетях нашли объявления с предложениями участвовать в "каруселях" на выборах в пользу дочери спикера Заксобрания Петербурга, кандидата в ЗакС по 3-му округу Марины Лыбаневой, пишет Znak.com.

Одно из объявлений заметили в группе, где публикуются вакансии для студентов. За три дня работы с 17 по 19 сентября авторы объявления предлагали 9 тысяч рублей.

Журналисты связались с автором объявления, чтобы узнать подробности работы, и получили ответ, что нужно будет приезжать на избирательный участок и на четырех-пяти бюллетенях голосовать за названного человека. Инструктировавший утверждал, что на участке будут "их люди — организаторы и полицейские", а также говорил, что объезжать придется "три-четыре участка в день".

По телефону в личной беседе с журналистами связавшаяся девушка в рамках "инструктажа" давала советы по общению с наблюдателями, которые заметят вброс. На эти замечания она советовала отрицать вброс, настаивая на том, что наблюдатель "с ума сошел", и уходить, поскольку наблюдатели, по ее словам, "сделать ничего не смогут, это просто проверяющие".

"Человек, который это все устраивает, — второй в Питере. Он сказал, что гарантирует безопасность. Так как полицейские будут свои, никаких правовых нарушений… Это никому не нужно!" — приводит издание слова собеседницы.

Она объяснила, что "голосовать" надо за Марину Лыбаневу. Отмечается, что она идет на выборы как самовыдвиженка, но в разговоре упоминалась партия "Единая Россия".

Это не первый подобный случай за последнюю неделю. Вечером 9 сентября издание DOXA опубликовало расследование, согласно которому некий Владислав Дубровский в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета распространяет объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая 15 тысяч рублей за голосование за кандидата от "Единой России" по 2-му округу: там от партии баллотируется глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, подробнее о ситуации – в материале. Горизбирком обратился в СК для проверки сведений.