Прокуратура начала проверку инцидента с подтоплением теплохода в канале Грибоедова

Сотрудники петербургской транспортной прокуратуры приступили к изучению обстоятельств инцидента, в результате которого в канале Грибоедова частично утоп прогулочный катер "Чайка-2".

ЧП произошло возле дома №54 по обозначенной набережной. Время и детали обстоятельств события не конкретизируются.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры", – отчитались в пресс-службе ведомства.

По предварительным сведениям, владеет теплоходом ООО "Попутный ветер".

В инциденте никто не пострадал, плавучие нефтепродукты канал не загрязнили.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры