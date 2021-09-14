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Новости 18:55

В Ленобласти достроили проблемный долгострой ЖК "Галактика"

фото ЗакС политика В Ленобласти достроили проблемный долгострой ЖК "Галактика"

Комитет госстройнадзора по Ленобласти выдал заключение о соответствии для жилого комплекса "Галактика" в Новом Девяткино, сообщили в правительстве Ленобласти.

Завершить строительство этого комплекса компания "ГлавСтройКомплекс ЛО" должна была в 2018 году. Однако компания обанкротилась, когда объект был построен примерно на треть. В конце августа 2020 года возведением долгостроя занялась группа компаний ПИК.

В комплексе на 526 квартир заключено 326 договоров долевого участия. Власти заявили, что дом подключен ко всем инженерным коммуникациям, в жилых помещениях проведена отделка. Застройщик уже подал заявление для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

С начала 2021 года в Ленобласти ввели в эксплуатацию еще восемь "проблемных" жилых комплексов. Это ЖК "Карат" в Кингисеппе, "Землянино" в Янино, "Сокол", "Материк" в Мурино, "Дом на Коралловой" и "Северный вальс" во Всеволожске.

 


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