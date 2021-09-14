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Новости 18:58

"Метрострой Северной столицы" выделил 500 млн рублей на покупку стройматериалов

фото ЗакС политика "Метрострой Северной столицы" выделил 500 млн рублей на покупку стройматериалов

Компания "Метрострой Северной столицы" (АО МСС) отчиталась о начале закупки материалов и комплектующих для старта работ. На данный момент МСС разместил 10 тендеров, в том числе на приобретение арматуры, отделочных материалов и песка.

В пресс-службе компании проинформировали, что согласно бюджету МСС на 2021 год на комплексные закупки будет выделено свыше 500 млн рублей, что позволит пополнить требуемый запас стройматериалов.

"Объемы закупок сформированы с учётом производственной программы до конца года", – уточнил гендиректор МСС Владимир Шмидт.

После того, как компания заключит договоры подряда, специалисты приступят к работам на Красносельско-Калининской (шестой ветке метро) и Лахтинско-Правобережной (четвёртой ветке).

Кроме того, МСС определилась с компанией, которая проведёт медицинский осмотр метростроителей, а также провела конкурс на поставку спецодежды.

Ранее "Метрострой Северной Столицы" начал принимать на работу сотрудников "Метростроя", который проходит процедуру банкротства.


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