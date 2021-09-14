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Новости 19:04

ГИК рассказал о видеонаблюдении в округах Вишневского — на это жаловалось "Яблоко"

фото ЗакС политика ГИК рассказал о видеонаблюдении в округах Вишневского — на это жаловалось "Яблоко"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила, что большинство избирательных участков в Центральном одномандатном округе № 216 по выборам депутатов Государственной Думы оснащены видеонаблюдением — 80%. По данным Горизбиркома, всего в округе 241 участок. Из них 48 УИК, на которых голосуют военные, сообщили в ГИК. Там уточнили, что на таких участках видеонаблюдение организуется только "по письменному согласованию ТИК с командиром воинской части". На выборах 2021 года на этих участках видеонаблюдения не будет, уточнили в Горизбиркоме. 

В ГИК добавили, что одномандатный избирательный округ № 2 на выборах депутатов Законодательного собрания оснащен видеонаблюдением на 82%. Всего на территории 14 участков, где будут голосовать военнослужащие, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

"По всему Санкт-Петербургу — всего 112 участков без видеонаблюдения, это, в том числе, 104 участка, где голосуют военнослужащие, 8 учреждений здравоохранения. На 43 участках будут установлены видеорегистраторы", – напомнили в Горизбиркоме.

Ранее "Яблоко" обратилось в Центральную избирательную комиссию из-за того, что большинство участков без видеонаблюдения находятся в округах, где выдвигается депутат ЗакСа от партии Борис Вишневский. Руководитель "Яблока" Николай Рыбаков напомнил о словах зампреда ГИК Аллы Егоровой о том, что в центральной части Петербурга много исторических зданий — там устанавливать камеры запрещает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

"Эта "аргументация" абсурдна и рассчитана на людей, не имеющих представления о современных IT-технологиях. Современные средства видеонаблюдения не требуют стационарного крепления и могут быть установлены на переносном штативе или любом предмете мебели", – заявил Рыбаков. 

София Саттарова


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