Губернатор поздравил еврейскую общину Петербурга с праздником Рош ха-Шана

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил представителей еврейской общины города с Рош ха-Шана — еврейским Новым годом, сообщили в Смольном.

Беглов встретился с представителями общины в Большой хоральной синагоге. Он заявил, что ее представители вносили "большой вклад в экономическое и культурное развитие нашего города".

Беглов поблагодарил общину и ее председателя Марка Грубарга за активную социальную и благотворительную деятельность в период эпидемии коронавируса. В Смольном отметили, что благотворительный центр синагоги оказывает поддержку тысячи человек, в двух столовых бесплатно получают обеды несколько сотен человек. В пик эпидемии волонтеры синагоги доставляли на транспорте врачей поликлиники № 27 к пациентам.

Рош ха-Шана празднуется с первого по второе Тишре (седьмой месяц еврейского календаря), подготовка к празднику начинается с шестого месяца Элула. Этот праздник традиционно соотносится с шестым днем творения, когда, согласно Священному писанию, был сотворен человек.