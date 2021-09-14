Горсуд не стал снимать Четырбока с выборов по иску бывшей судьи Герасиной

Санкт-Петербургский городской суд 14 сентября отказал в удовлетворении иска кандидатки в депутаты Заксобрания от "Новых людей" Ольги Герасиной к ТИК № 7 о снятии кандидата "Единой России" Дениса Четырбока с выборов, сообщил ЗАКС.Ру помощник Четырбока Ростислав Сериков.

У Герасиной возникли претензии к предвыборной кампании ее соперника в 17-м округе от "Единой России". По ее мнению, действующий депутат ЗакСа якобы пользовался своим статусом в предвыборный период.

– Ни один "довод", изложенный в исковом заявлении, не нашел своего подтверждения. С исковым заявлением не согласилась и прокуратура. В связи с этим в удовлетворении иска Ольги Герасиной было отказано, – рассказал Сериков.

Одним из доводов Герасиной стала публикация Четырбоком своего отчета в социальных сетях. Сериков отметил, что в соответствии с Уставом Петербурга депутат обязан раз в год отчитываться о своей работе, и закон не регламентирует, в каком виде опубликован отчет. Публикация, на которую ссылалась Герасина, по словам помощника Четырбока, была размещена в "ВКонтакте" еще в марте 2021 года.

Бывшая судья Уставного суда Петербурга Герасина участвует в выборах в петербургский парламент от "Новых людей". Она также идет под вторым номером в общегородском списке партии. Сперва ТИК № 7 снял ее с выборов из-за большого количества брака в собранных подписях за выдвижение, но позже Горизбирком восстановил ее кандидатуру, не став перепроверять автографы.

Константин Леньков