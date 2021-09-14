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Главу профсоюза "Курьер" арестовали на 10 суток за пост о суде по делу Азата Мифтахова в Instagram

фото ЗакС политика Главу профсоюза "Курьер" арестовали на 10 суток за пост о суде по делу Азата Мифтахова в Instagram

Коптевский суд Москвы арестовал на 10 суток председателя профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева из-за поста в Instagram о деле Азата Мифтахова, сообщается в его телеграм-канале.

Пост был опубликован в октябре 2020 года. В нем Украинцев призвал читателей поддержать Мифтахова, придя на заседание суда: напомним, аспиранта МГУ судили по делу о попытке поджечь офис "Единой России".

На Украинцева составили протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции).

В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. По версии суда, Мифтахов в январе 2018 года участвовал в нападении на московский офис "Единой России": тогда у помещения партии власти разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Двум другим фигурантам суд назначил условные сроки.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, — единственное доказательство участия аспиранта МГУ. При этом члены ОНК сообщали о следах пыток на теле Мифтахова.


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