Неспокойная агитация в МО "Автово"

Кандидаты в депутаты местного совета МО "Автово" от "Единой" и "Справедливой России" уже второй день натравливают полицию друг на друга. 13 сентября в отделе оказались волонтеры депутата МО "Автово" Ильи Шмакова, якобы за препятствование расклейки листовок киндидата от "Единой России" Валентина Скоробогатого. На следующий день задержали уже помощников единоросса.

Предвыборный конфликт обострился в петербургском муниципалитете "Автово", где 17-19 сентября будут выбирать не только думских и городских, но и местных депутатов. Уже длительное время эта территория находится под контролем "Справедливой России". Еще пару лет назад "Автово" был единственным оппозиционным муниципальным округом Петербурга. Единороссы, желающие исправить ситуацию, отправили на выборы в местный совет команду из 19 человек. За считанные дни до начала голосования между ее представителями и справедливороссами обострились взаимоотношения.

Все началось вечером понедельника, 13 сентября. Помощники кандидата в местные депутаты от "Единой России" Валентина Скоробогатого сообщили ему, что во время расклейки листовок трое неизвестных начали к ним приставать. Они уверяли, что люди "кавказской национальности" якобы вели себя агрессивно и отобрали агитматериалы "силовыми методами". Представители партии власти решили вызвать полицию. Оказалось, что неизвестные действовали по просьбе заместителя главы МО "Автово" Ильи Шмакова, который намерен переизбраться в совет.

— Они [неизвестные] сказали, что делают свою работу, им сказано, чтобы они не давали нам распространять агитационные материалы. На вопрос "почему?", они отвечали: "Мы просто делаем нашу работу и будем ее делать и дальше". Когда приехали сотрудники полиции, кавказцы сказали, что сейчас приедет главный и с ним разбирайтесь. После чего приехал разбираться господин Шмаков, — рассказал ЗАКС.Ру Скоробогатый.

Шмаков объяснил, что эти трое — его волонтеры, которые хотели пресечь незаконную агитацию кандидата от "Единой России". На листовках единоросса изображены сразу несколько человек, что нарушает правила агитации. Несоответствие печатных материалов требованиям законодательства подтвердила председатель ИКМО "Автово" Лариса Кравченко.

– Им выслано уведомление о том, что они не имеют права это рассылать. На самом деле они все равно это делают, – сообщила ЗАКС.Ру председатель ИКМО.

Скоробогатому известно о претензиях избиркома. Но он уверен, что ничего противозаконного в таких листовках нет, а контролировать их распространение могут только сотрудники полиции, а никак не другие кандидаты или их помощники. Кроме того, похожие брошюрки с портретами автовских справедливороссов уже замечали в округе конкуренты справедливороссов. Шмаков листовку с пятью однопартийцами не признал, но добавил, что похожие распространялись в начале лета, еще до назначения выборов. Не согласен он и с претензиями относительно поведения своих помощников. Муниципал утверждает, что никакой агрессии со стороны его волонтеров не было.

– Они не могут себя вести агрессивно. Я им сказал, что необходимо подойти и постараться объяснить, что они распространяют незаконную агитацию. Я уверен, что это сделано крайне вежливо и предупредительно. Это не те люди, которые будут противоправными действиями заниматься, – рассказал Шмаков.

Спор продолжился в 31-м отделе полиции, где Скоробогатый написал заявление на обидчиков. Он указал, что трое неизвестных кавказской национальности "угрожали расправой", а замглавы муниципалитета "превышал свои полномочия", мешая ему вести агитацию.

Шмаков обвинения Скоробогатого в адрес себя и волонтеров считает безосновательными. Он отметил, что подобные уточнения про национальность — это ксенофобия и национализм.

– Скоробогатов объясняет полицейскому, что его оскорбляли, и оправдывает это тем, что это кавказцы. "Они же ничего не понимают" — вот в такой стилистике. Полицейский кивает, говорит, что согласен. <...> Я первый раз столкнулся с таким. Ну русский и русский. А тут прям ярко это проявилось, и я понимаю, что сотрудники полиции разжигают межнациональную рознь, потакая таким Скоробогатовым и едроссам, – рассказал Шмаков.

Он считает, что начальник отдела Андрей Кириченко имеет на него зуб. За три года работы в округе замглавы МО "Автово" не раз пытался добиться от местной полиции решимости для пресечения незаконной торговли у метро.

В итоге троих соратников представителя "Справедливой России – За правду " оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

На следующий день, 14 сентября, в том же отделе оказались расклейщики "Единой России". Попали они туда по обращению Шмакова. Скоробогатый тоже позвонил в полицию, но это ему не помогло.

– Сказали, что отрабатывают заявку, разбираются. Понятно, что на "Справедливую Россию – За правду" работают. Дагестанцы снова наших волонтеров преследуют, вызвали милицию. Приехал Шмаков. В итоге увезли [моих] волонтеров, а не дагестанцев. Жесть творится административная. Получается, я на своих вызвал наряд. Шмаков, пользуясь своим положением, на месте все переиграл, – рассказал Скоробогатый.

После дачи объяснений волонтеров отпустили из отдела. Протоколы за незаконную агитацию составлять не стали. Как объяснил Скоробогатый, официального решения о признании агитматериалов незаконными ИКМО "Автово" не принимала, а уведомление, которое получили единороссы, по его словам, не имеет юридической силы.

Константин Леньков