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"Путинские" 10 тысяч рублей получили почти 40 млн российских пенсионеров

фото ЗакС политика "Путинские" 10 тысяч рублей получили почти 40 млн российских пенсионеров

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 39,3 млн российских пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС.

"Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи", - уточнила чиновница.

Напомним, Владимир Путин анонсировал разовые выплаты пенсионерам в ходе предвыборного съезда делегатов "Единой России". При этом силовикам и военным он решил выделить больше - по 15 тысяч рублей.

Добавим, днем ранее в Смольном отчитались о том, что по 10 тысяч "бегловских" рублей получили уже более 91% петербургских педагогов.


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