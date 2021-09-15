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Невский рынок могут снести ради строительства нового Большого Смоленского моста

фото ЗакС политика Невский рынок могут снести ради строительства нового Большого Смоленского моста

Возведённый еще в 1960-х годах Невский рынок, расположенный на проспекте Обуховской Обороны, 75, могут снести ради строительства новой транспортной развязки, пишет "Деловой Петербург".

"В соответствии с действующим Генеральным планом Петербурга и проектом генплана на долгосрочный период предусмотрена организация транспортной развязки по объекту: "Новая транспортная магистраль с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта. Участок от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта"", - поделились с изданием в комитете имущественных отношений.

Под "новой транспортной магистралью" подразумевается Большой Смоленский мост. Предполагается, что участок, на котором сейчас стоит Невский рынок, в дальнейшем будет изъят для государственных нужд, поэтому, вероятнее всего, к своей изначальной функции заведение более не вернется. В КИО добавили, что окончательно его судьба прояснится после того, как завершится подготовка всей необходимой проектной документации.

Рассчитанный на 240 торговых мест Невский рынок функционировал еще со времен Союза. С конца 90-х его сдали в аренду АО "Агропартнер", в которой он был вплоть до января 2018-го, когда КИО в одностороннем порядке решил расторгнуть договор, соответствующим образом уведомив компанию. Далее начались судебные тяжбы, в рамках которых с арендатора требовали взыскания долга в размере 13,5 млн рублей. Все это время торговые ряды работали.

"Финал" наступил в 2019 году, когда на Невский рынок пришли сотрудники КИО, разогнавшие занимавших места торговцев. После их ухода объект выглядел разгромленным, а помещения стали непригодными для дальнейшей эксплуатации.

С тех пор рынок, исполненный в современном советском архитектурном стиле, пустует и являет собой площадку под уличный стрит-арт.


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