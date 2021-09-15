           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:32

Глава Вологодской области написал книгу "Как стать губернатором и остаться в живых"

фото ЗакС политика Глава Вологодской области написал книгу "Как стать губернатором и остаться в живых"

Руководитель Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что выпустил собственноручно написанную книгу "Как стать губернатором и остаться в живых". О том, когда издание должно выйти в свет, он рассказал в ходе выступления перед участниками программы "Лидеры России", которое проходило 14 сентября в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве.

"Мне очень часто молодежь, мои дети — у меня три сына — задают вопросы: как добиться [успеха], как стать губернатором, какие компетенции нужно развивать, как преодолевать трудности, как принимать управленческие решения, которые идут вразрез с государственными направлениями политики. Я взял и написал книгу, которую 15 октября буду презентовать", - цитирует Кувшинникова ТАСС.

В декабре текущего года исполнится 10 лет с тех пор, как Кувшинников стал губернатором Вологодской области.

Фото: www.okuvshinnikov.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru