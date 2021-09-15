Глава Вологодской области написал книгу "Как стать губернатором и остаться в живых"

Руководитель Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что выпустил собственноручно написанную книгу "Как стать губернатором и остаться в живых". О том, когда издание должно выйти в свет, он рассказал в ходе выступления перед участниками программы "Лидеры России", которое проходило 14 сентября в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве.

"Мне очень часто молодежь, мои дети — у меня три сына — задают вопросы: как добиться [успеха], как стать губернатором, какие компетенции нужно развивать, как преодолевать трудности, как принимать управленческие решения, которые идут вразрез с государственными направлениями политики. Я взял и написал книгу, которую 15 октября буду презентовать", - цитирует Кувшинникова ТАСС.

В декабре текущего года исполнится 10 лет с тех пор, как Кувшинников стал губернатором Вологодской области.

Фото: www.okuvshinnikov.ru