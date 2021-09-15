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В Некрасовском саду появилось граффити с Ржаненковым-богатырем и Вишневским-горынычем

фото ЗакС политика В Некрасовском саду появилось граффити с Ржаненковым-богатырем и Вишневским-горынычем

Вечером 14 сентября на одноэтажной постройке в Некрасовском саду появилось граффити по мотивам русских сказок с отсылкой к предстоящим выборам. На нем "богатырь-Ржаненков" перерубает головы Змею Горынычу, каждая из которых подписана как Иванович, Лазаревич и Геннадьевич. О рисунке сообщило издание "Бумага".

Все четверо упомянутых героев участвуют в выборах в депутаты Законодательного собрания по 2-му округу. Богатырь подписан как председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, баллотирующийся от "Единой России", а каждая из голов — как Борис Вишневский из "Яблока" и двое его однофамильцев: Вишневский Борис Иванович и Вишневский Борис Геннадьевич. 

Ситуация во 2-м округе с "двойниками" "яблочника" Вишневского, которые, кроме имени, изменили себе внешность, стала поводом для шуток и мемов. О кандидатах-спойлерах написали крупнейшие мировые издания. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ситуацию со "спойлерами" "низшей точкой падения" политтехнологов.

За неделю до этого, 8 сентября, на этом же строении появилось граффити-портрет белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, приговоренной к 11 годам заключения за сговор с целью захвата власти. Через считаные часы сотрудники ЖКС № 3 по Центральному району закрасили стрит-арт, хотя и не должны были обслуживать этот объект.

Константин Леньков, фото - Ника Самусик / ПЬЯTNIЦА


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