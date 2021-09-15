Соратник Навального рассказал, когда стартует работа "Умного голосования"

Полноценная работа проекта "Умное голосование" Алексея Навального стартует во второй половине дня 15 сентября, поделился в разговоре с "Дождем"* соратник оппозиционера Николай Ляскин. Избиратели смогут узнать имя кандидата, за которого команда политика предлагает голосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

"Сегодня ориентировочно во второй половине дня можно будет уже набирать и узнать настоящую фамилию от „Умного голосования". И хорошо, что это работает (приложение „Навальный")", - сказал Ляскин.

Он добавил, что согласно действующему законодательству поддерживаемого "Умным голосованием" кандидата уже не могут снять с выборов.

Ранее команда политика обновила приложение "Навальный", добавив в него функцию "Умного голосования". Само приложение удалили как в AppStore, так и в GooglePlay. Кроме того, "Яндексу" и Google запретили выдавать ссылки на проект в поисковых запросах.

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