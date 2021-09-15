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Новости 10:51

Соратник Навального рассказал, когда стартует работа "Умного голосования"

фото ЗакС политика Соратник Навального рассказал, когда стартует работа "Умного голосования"

Полноценная работа проекта "Умное голосование" Алексея Навального стартует во второй половине дня 15 сентября, поделился в разговоре с "Дождем"* соратник оппозиционера Николай Ляскин. Избиратели смогут узнать имя кандидата, за которого команда политика предлагает голосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

"Сегодня ориентировочно во второй половине дня можно будет уже набирать и узнать настоящую фамилию от „Умного голосования". И хорошо, что это работает (приложение „Навальный")", - сказал Ляскин.

Он добавил, что согласно действующему законодательству поддерживаемого "Умным голосованием" кандидата уже не могут снять с выборов.

Ранее команда политика обновила приложение "Навальный", добавив в него функцию "Умного голосования". Само приложение удалили как в AppStore, так и в GooglePlay. Кроме того, "Яндексу" и Google запретили выдавать ссылки на проект в поисковых запросах.

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