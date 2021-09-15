В РФ официальная заболеваемость коронавирусом за сутки выросла на тысячу случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на тысячу случаев инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 792, а сумели поправиться 17 039 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1838 новых больных, в Петербурге – 1609 (на 770 больше, чем накануне), в Подмосковье – 790. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 902 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 38 (накануне – 37).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.