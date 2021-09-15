Для просмотра видео с избирательных участков петербуржцам надо подать заявку за сутки

Председатель Общественной палаты Петербурга Ирина Соколова 15 сентября презентовала Центр общественного наблюдения в городе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

В Центре будет организован просмотр видеонаблюдения с избирательных участков, рассказала Соколова. Она уточнила, что в помещении установили 8 больших экранов и 50 персональных рабочих мест.

Прийти и наблюдать за происходящим на избирательных участках сможет любой петербуржец, сообщила Соколова. По ее словам, для этого человеку необходимо заполнить заявку на сайте Общественной палате. Ее надо подать заранее - лучше за сутки, сказала глава ОП Петербурга. Она уточнила, что на рассмотрение заявки у палаты есть 12 часов.

Соколова добавила, что пока никаких ограничений по времени нахождения в Центре нет. Сейчас уже подано несколько заявок на 2-8 часов, сказала руководитель региональной Общественной палаты.

Напомним, Центры общественного наблюдения должны открыть в каждом регионе России. Отвечают за них Общественный палаты. Работают Центры все дни голосования до подведения итогов.

София Саттарова