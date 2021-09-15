Шульман предположила, почему одновременно "сушат" явку и зовут на электронное голосование

Политолог Екатерина Шульман, отвечая на вопросы своей аудитории, попыталась разъяснить одну парадоксальную ситуацию. Вопрос был о том, почему, с одной стороны, организаторы предстоящих выборов, как представляется многим, стремятся к низкой явке, но при этом очень активно, по крайней мере в столице, призывают граждан проголосовать в электронном формате. Во многом, по мнению Шульман, в данном случае может использоваться своего рода психологический трюк.

"Электронное голосование, предполагается, что оно будет более дисциплинированным, потому что люди будут думать, что они тут как-то на виду. Оно, может быть, физически проводиться в присутствии начальника, а это уже нарушение. Но, может, не в его присутствии, а в его невидимом как бы присутствии. Люди в интернете больше привыкли к тому, что их видно", - рассудила эксперт в авторской радиопрограмме.

К официальным объяснениям, согласно которым власть занята в первую очередь заботой о здоровье граждан в период пандемии, политолог относится скептически. К собственной версии Шульман также присовокупила любовь столичной мэрии к технологичным решениям и желание видеть Москву передовым мегаполисом.