Соловьев обратился к силовикам из-за попыток дискредитировать Лыбаневу и ЕдРо

Сообщения о том, что в пользу кандидата в ЗакС от ЕдРа Марины Лыбаневой гражданах предлагают поучаствовать в фальсификациях, накануне опровергнутые ею, возмутили вице-спикера ЗакСа VI созыва Сергея Соловьева. Политик расценил это как провокацию и авторство анонимных сообщений в соцсетях о "подработке" на выборах приписывает недоброжелателям своей партии.

"До начала выборов – считанные дни. Представители оппозиции намеренно "засоряют" повестку сознательными вбросами лживой и недостоверной информации. Их задача – создать негативный информационный фон, заранее приписать "Единой России" вину в том, чего нет, дискредитировать сами выборы, на которых у оппонентов нет веры в собственные силы и реальной поддержки горожан", - приводит слова Соловьева пресс-служба ЕР.

Скандал побудил депутата обратиться к руководству правоохранительных органов с просьбой срочно провести проверку. Он рассчитывает, что "заказчиков и исполнителей подобных провокаций" накажут по всей строгости уголовного законодательства.

Отметим, что Марина Лыбанева - родная дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, выдвинувшаяся от "его" округа №3. Сам Макаров на этот раз баллотируется в депутаты Госдумы.