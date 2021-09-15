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Кассационный суд оставил без изменения приговор Михаилу Ефремову

фото ЗакС политика Кассационный суд оставил без изменения приговор Михаилу Ефремову

Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор артисту Михаилу Ефремову, получившему 7,5 года колонии по резонансному делу о ДТП со смертельным исходом, передает РИА "Новости". Слушание проводилось в дистанционном режиме. Ефремов отбывает срок в Белгородской области.

Напомним, что авария, из-за которой лишился свободы знаменитый киноактер, произошла прошлым летом: автомобиль, в котором он находился, вылетел на встречную полосу. Через несколько часов после этого в больнице скончался водитель-курьер Сергей Захаров, в машину которого врезался автомобиль Ефремова. В момент ДТП артист находился в нетрезвом состоянии.

Первоначально фигуранту дела присудили восемь лет колонии. Процесс сопровождался регулярными скандалами с участием адвокатов обеих сторон. Ефремов выплатил членам семьи погибшего водителя несколько миллионов рублей в качестве компенсации.


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