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Новости 13:17

В выборах в Госдуму примут участие только десять самовыдвиженцев

фото ЗакС политика В выборах в Госдуму примут участие только десять самовыдвиженцев

Только десять из 2020 кандидатов в депутаты Государственной думы баллотируются в порядке самовыдвижения, заявила на заседании Центризбиркома 15 сентября председатель комиссии Элла Памфилова.

- Мало самовыдвиженцев, меня это всегда огорчает, - призналась Памфилова. - К сожалению, меньше, чем раньше было. Будем внимательно, пристально по итогу выборов анализировать, в чем причина. В основном все-таки, видимо, решили большинство кандидатов прислониться к той или иной партии. 

Она отметила, что для самовыдвиженцев были созданы все необходимые условия.

Больше всех кандидатов заявила ЛДПР. Ее представители участвуют в думских выборах по 224 округам. У КПРФ 223 кандидата-одномандатника, у "Справедливой России - За правду" - 218, у "Единой России" - 217. Из непарламентских партий наибольшее число округов охватили "Новые люди". Партия выставила 200 одномандатников. 

Напомним, для участия в думских выборах самовыдвиженец должен был предоставить подписи не менее 3% жителей округа. В среднем это порядка 18 тысяч человек. При этом в 2020 году ужесточили требования к этой процедуре, в частности, был снижен порог допустимого процента брака в подписных листах - с 10% до 5%.


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