К рисунку с богатырем-Ржаненковым и Вишневским-Горынычем пришли следователи

Следственно-оперативная группа МВД днем 15 сентября взяла образцы стрит-арт-объекта с богатырем-Ржаненковым и Вишневским-Горынычем в Некрасовском саду, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Оперативники приехали в сад около 12:40. Они взяли образцы "полотна", которое появилось на одноэтажной постройке накануне. Комментировать свои действия полицейские не стали и пригрозили корреспонденту ЗАКС.Ру задержанием, если тот не покинет "место происшествия".

На все оперативно-разыскные мероприятия ушло около десяти минут.

Напомним, вечером 14 сентября на постройке в Некрасовском саду появилось изображение в стилистике российских мультфильмов, на котором богатырь замахивается мечом на Змея Горыныча. У богатыря на спине написано "Ржаненков", а каждая из голов чудовища подписана "Иванович", "Лазаревич" и "Геннадьевич", с отсылкой к кандидатам в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 2-му округу: председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову ("Единая Россия"), депутату ЗакСа Борису Вишневскому и его тезкам-самовыдвиженцам Борису Ивановичу Вишневскому (Виктор Быков) и Борису Геннадьевичу Вишневскому (Алексей Шмелев).

Ранее, 8 сентября, на этой же будке появился граффити-портрет одной из лидеров белорусских протестов Марии Колесниковой. Уже через пару часов люди в куртках ЖКС № 3 закрасили рисунок.

Константин Леньков