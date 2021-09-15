Смольный вынес на общественное обсуждение благоустройство набережной у "Лахта центра"

Петербургские чиновники предложат гражданам общественные обсуждения, касающиеся будущего благоустройства набережной возле небоскреба "Лахта центр". На документ комитета по природопользованию, из которого это следует, обратил внимание РБК.

Предполагается, что в ходе широкой дискуссии удастся установить экологические последствия продвигаемого проекта, по которому хотят укрепить Лахтинскую гавань гранитной стеной с парапетом. Здесь же собираются установить памятник под названием "Петр I, спасающий утопающих близ Лахты".

Речь идет о территории площадью около 11 тысяч кв. метров, которую Газпром передаст в распоряжение города сразу после ввода объекта в эксплуатацию.