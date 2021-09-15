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Новости 13:34

Для граждан России откроют избирательные участки в 144 странах

фото ЗакС политика Для граждан России откроют избирательные участки в 144 странах

Российские граждане 17-19 сентября смогут проголосовать в 144 странах мира, где будут работать 348 избирательных участков, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии 15 сентября.

- Еще семь участков находится у нас в городе Байконур Республики Казахстан, - добавила Памфилова.

ЦИК ожидает, что за рубежом смогут проголосовать более 2 млн человек. В Российской Федерации избирателей больше 108 млн. На территории России организовано 96 тысяч избирательных участков, в том числе 2,5 тысячи - в местах временного пребывания избирателей.


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