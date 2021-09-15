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Отступивший шторм позволил открыть петербургские сады и парки

фото ЗакС политика Отступивший шторм позволил открыть петербургские сады и парки

Петербургские сады и парки, закрытые на сутки из-за непогоды, вновь стали доступны для прогулок горожан, оповестили в Смольном.

Начиная с понедельника на погоду в городе на Неве влиял обрушившийся на Северо-Запад циклон "Кийан".

Петербуржцы вновь могут совершать променад по Таврическому, Овсянниковскому, Лопухинскому, Никольскому, Юсуповскому, Екатерининскому, Благовещенскому, Румянцевскому, Шкиперскому садам, садам Сан-Галли и Веры Слуцкой, скверу Галины Старовойтовой.

15 сентября тыловая часть циклона сохранит в Петербурге дожди и ветер, температурный фон окажется ниже нормы. Температура воздуха составит 9–11 градусов, в Ленобласти — 7–12 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Прибывший с "Кийаном" ураганный ветер повалил более 60 деревьев, опрокинул дорожные знаки и овощной ларек. 


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