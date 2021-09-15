ЦИК направит в Петербург группу для контроля выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 15 сентября сообщила, что в ближайшие дни в Петербург направят специальную группу для контролирования проведения выборов в городе.

- Когда мы предполагаем, что в том или ином месте могут быть нарушения и наших компетенций недостаточно, просто потому что есть наши компетенции, а есть компетенции, когда надо что-то расследовать, оперативно принять решение... Созданы "тройки" с привлечением представителей правоохранительных органов для того, чтобы предотвращать, не допускать или вовремя локализовать те или иные возможные нарушения, - рассказала Памфилова.

По ее словам, группу возглавит член Центризбиркома Николай Левичев. Памфилова уточнила, что в группу войдут сотрудники аппарата ЦИК и представители федеральных МВД и прокуратуры. Левичев будет находиться в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, добавила глава ЦИК.

Также группы Центризбиркома поедут в ряд других регионов по разным причинам, сказала Памфилова. В частности, представители ЦИК посетят Челябинскую область, город Королев в Московской области и другие места, пояснила глава Центральной комиссии.

- Чтобы там, не дай бог, ничего не произошло того, что может нам очень не понравиться. Чтобы все было так, как надо. Или, если там будет не так, как надо, - вовремя схватить за руку тех, кто пытается нам нагадить. Все фальсификации - это нагадить стране, не только избирательным комиссиям. Вот тех будем хватать за руку, - заявила Памфилова.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Петербурге будут выбирать своих представителей в Государственной думе и Законодательном собрании города.

София Саттарова