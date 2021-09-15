           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:33

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) прекратил работу в РФ

фото ЗакС политика Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) прекратил работу в РФ

В Центре исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) известили о прекращении работы организации на территории России. Основная причина - преследование властями РФ независимой журналистики.

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", - рассказал сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

Глава центра напомнил, что за последние два месяца подавляющее большинство сотрудничающих с организацией журналистов попали в списки "иностранных агентов" либо стали "нежелательными". Многих данное обстоятельство вынудило прекратить заниматься своей профессиональной деятельностью и закрыть независимые издания.

Российским работникам OCCRP предложено переехать в другие страны. Отказавшимся выплатили пособия и помогли найти новую занятость.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) представляет собой некоммерческую организацию, объединяющую более пятидесяти независимых СМИ со всего мира.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru