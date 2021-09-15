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Новости 15:18

У петербургского УФАС появился новый руководитель

фото ЗакС политика У петербургского УФАС появился новый руководитель

Руководство Федеральной антимонопольной службы выпустило приказ, которым утверждается новый начальник петербургского управления ведомства. Вместо исполнявшего обязанности главы регионального УФАС Вячеслава Тукаева полноценным руководителем петербургского филиала ФАС назначили 44-летнего Игоря Прохорова.

Уроженец Новгородской области, Прохоров более десяти лет работал в своем регионе на руководящих постах. В частности, он был региональным министром по строительству, а в городской администрации Великого Новгорода дослужился до должности замглавы администрации. В Петербурге новоявленный глава УФАС успел потрудиться советников гендиректора ГУП "ТЭК".

Вячеслав Тукаев исполнял обязанности главы УФАС с января, после ухода с поста Вадима Владимирова, занимавшего это место восемь лет.


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