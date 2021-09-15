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На Васильевском острове открыли сквер, посвященный фильму "Осенний марафон"

фото ЗакС политика На Васильевском острове открыли сквер, посвященный фильму "Осенний марафон"

Руководство Петербурга 15 сентября приняло участие в церемонии открытия сквера на Васильевском острове, названного "Осенний марафон" в честь одноименного советского фильма, которому посвятили зеленую рекреацию. К фильму отсылают некоторые элементы благоустройства и надписи на них, представляющие собой наиболее известные цитаты из кинопроизведения Георгия Данелии, вышедшего в 1979 году. Создание сквера стало гражданской инициативой, победившей в конкурсе "Твой бюджет-2019".

Именно на этом месте, на углу улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной занимался физкультурой главный герой "Осеннего марафона" Бузыкин, сыгранный Олегом Басилашвили.

"Уверен, новый сквер станет местом притяжения не только жителей Василеостровского района, но и всех, кто любит Петербург и знаменитый фильм Георгия Данелии", - произнес на открытии зеленой зоны губернатор Александр Беглов.

К имевшейся во дворике растительности дополнительно подсадили около более 80 деревьев и около тысячи кустов. "Осеннее" настроение кинофильма задается в новом сквере, в частности, клумбой в виде кленовых листьев.

фото: пресс-служба Смольного


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