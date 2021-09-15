Акция в поддержку Навального на Красной площади не продлилась и 30 секунд

Столичные правоохранители стремительно отозвались на действия активистов, вышедших на Красную площадь с баннером в поддержку Алексея Навального: едва молодые люди успели развернуть растяжку, как на них набросились силовики, пишет РИА "Новости".

Примечательно, но претензии у полиции возникли не только к активистам, но и к журналисту, снимавшему их действия. Всех в итоге увезли в ОВД "Китай-город".

"Четверо молодых людей были задержаны на Красной площади, куда они вышли с плакатом, посредством которого они реализовывали своё право на свободу выражения мнений и свободу собраний. Пятый задержанный был журналист RusNews, который происходящее снимал. Сейчас они все находятся в отделе полиции "Китай-город", - поделился с РИА "Новости" адвокат Сергей Тельнов, приехавший в отдел защищать задержанных.

Суммарно акция продлилась менее 30 секунд. Кроме Навального на плакате была упомянута персона Владимира Путина.