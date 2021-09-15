По делу об изнасиловании арестовали экс-помощника кандидата в депутаты ЗакСа

Суд в Петербурге арестовал на два месяца Александра Арасланкина, который до 13 сентября был помощником депутата МО "Город Петергоф" и кандидата в депутаты ЗакСа Ильи Львова.

Арасланкин проходит как обвиняемый по делу об избиении и изнасиловании девушки (п.б. ч.2 ст. 131 УК), передает объединенная пресс-служба судов. Слушание проходило в закрытом режиме.

Строгую меру пресечения суд обосновал тем, что фигурант дела может скрыться. Кроме того, по мнению суда, бывший помощник депутата обладает большими связями на территории Петродворцового района и способен, оставаясь на свободе, влиять на ход следствия.

Арест Арасланкину назначен до 11 ноября.