Депутат Макаров пожаловался в ГИК на омбудсмена Шишлова

Депутат-единоросс из петербургского парламента Алексей Макаров выразил недовольство последними действиями городского омбудсмена Александра Шишлова, который идет по списку партии "Яблока" в ЗакС и таким образом в настоящее время тоже участвует в избирательной кампании. По мнению Макарова, Шишлов некоторыми своими публичными выступлениями и обращениями в органы власти якобы мог злоупотреблять должностным положением в предвыборный период. В связи с этим единоросс пожаловался в Горизбирком.

"13 сентября 2021 года, используя своё должностное положение, материальные ресурсы, находящихся в подчинении государственных гражданских служащих, кандидат Шишлов А. В. направил во все территориальные избирательные комиссии Санкт-Петербурга своё т.н. обращение, в котором сообщает о готовящихся и видимо только ему известных фальсификациях, "напоминает" членам избирательных комиссий о существовании ст.ст. 141, 142, 1421, 1422 УК РФ, не указывая при этом об источнике своей осведомленности о таких возможных фальсификациях", - в частности, говорится в тексте жалобы.

Кроме того, Макаров недоволен тем, что Шишлов в качестве омбудсмена рассматривает жалобы своих однопартийцев, ведущих кампанию, и помогает им: депутат имеет в виду агитацию за Дмитрия Хорзова, идущего на выборы от округа №20.

Характерно, что ранее на неделе самого Макарова обвиняли в злоупотреблении полномочиями: за его кандидатуру призывали проголосовать жителей от лица МО "Московская застава" вопреки принципу разделения законодательной и муниципальной властей. Еще раньше на парламентария жаловались в связи с тем, что о нем регулярно писала в комплиментарном ключе официальная газета данного муниципалитета. Горизбирком, изучив последнюю жалобу, нарушений не обнаружил.