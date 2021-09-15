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Владельца "Невской мануфактуры" оштрафовали на 1 млн рублей за халатное отношение к объекту культнаследия

фото ЗакС политика Владельца "Невской мануфактуры" оштрафовали на 1 млн рублей за халатное отношение к объекту культнаследия

Невский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности АО "Невская Мануфактура", оштрафовав его на 1 млн рублей за несоблюдение требований эксплуатации и поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 7.14 КоАП).

"АО "Невская Мануфактура" было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта", - известили в объединённой пресс-службе судов города.

Согласно материалам разбирательства, вследствие пожара, который был зафиксирован актом КГИОП, объекту культнаследия был нанесён непоправимый урон, "таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов".

Ранее суд обязал владельца "Невской мануфактуры" полностью восстановить здание в течение 50 месяцев.

Напомним, пожар произошёл в комплексе исторических зданий на Октябрьской набережной 12 апреля. Почти полностью сгоревшие дома пришлось тушить несколько суток, в том числе с применением военной авиации.

В результате сильнейшего пожара в отношении руководства АО возбудили сразу три уголовных дела, а гендиректора и его заместителя отправили в СИЗО. В ходе тушения возгорания один пожарный погиб и несколько его коллег пострадали.


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