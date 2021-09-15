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Комитеты Смольного спорят из-за судьбы фонарей в Лермонтовском сквере

фото ЗакС политика Комитеты Смольного спорят из-за судьбы фонарей в Лермонтовском сквере

Старинные фонари в Лермонтовском сквере оказались перед угрозой ликвидации, поскольку в комитете по благоустройству их сочли бесхозными и, более того, самовольно установленными, передает издание "Канонер".

Однако КГИОП придерживается совершенно иной точки зрения и расценивает оба фонаря как архитектурные памятники. В связи с этим сотрудники профильного комитета намерены направить в администрацию Адмиралтейского района, комитет по благоустройству и комитет по контролю за имуществом предостережение "в части недопущения демонтажа фонарей с территории объекта". Фонари, настаивают в КГИОП, проходят как составная часть находящегося под государственной охраной здания Николаевского кавалерийского училищ.

Более того, в архивах КГИОП сохранилась проектная документация, касающаяся капитального ремонта сквера в 2007 году. В ней дается понять, что фонари представляют собой ценность, а потому тогда демонтаж объектов не планировали и не осуществили.


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