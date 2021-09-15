МВД ищет автора рисунка с богатырем-Ржаненковым и Вишневским-Горынычем

Петербургская полиция пытается установить личность автора рисунка с политическим подтекстом на стене одноэтажной постройки в Некрасовском саду, на котором изображен богатырь, отрубающий головы Змея-Горыныча, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе администрации Центрального района. Изображение по мотивам русских сказок появилось в Некрасовском саду накануне, 14 сентября. На следующий день, примерно в 12:40 в сад явились сотрудники полиции из следственно-оперативной группы, которые сфотографировали "место происшествия" и взяли образец плаката.

Персонажи картины подписаны именами кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 2-му округу: богатырь - председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков ("Единая Россия"), а каждая из голов мифического существа - депутат парламента Бориса Вишневского ("Яблоко") и его тезки-самовыдвиженцы: Борис Иванович и Борис Геннадьевич, которые незадолго до выборов сменили имена. Изначально рисунок напечатали на бумаге, а позже, предположительно, нанесли на стену с помощью клея.

Ржаненков рассказал ЗАКС.Ру, что не имеет отношения к этому рисунку и вообще не считает нужным вести какую-либо агитацию.

— Знаете, меня эти все моменты абсолютно не интересуют, я не вникаю в дрязги, какие-то информационные дела. Я никакой агитации в этой части не веду. Люди, которые знают меня, они принимают решение. Считаю неправильным заниматься агитацией. Мне достаточно было времени работы в социальной сфере, чтобы какая-то информация о системе в городе была. Все остальное - я противник всех информационных, агитационных, затратных этих вещей, которые в большей степени деорганизуют мнения горожан, - заявил глава комитета.

"Яблочник" Вишневский не думает, что Ржаненков связан с появлением рисунка. Он считает, что за этим стоят те же люди, которые недавно создали фейковый инстаграм-аккаунт политика, где публиковались противоречивые высказывания якобы от имени депутата.

- Думаю, что Александр Ржаненков к этому не причастен. Не стал бы он заниматься такими гадостями. Думаю, что это кто-то из технологов. Не думаю, что рисунок на кого-то из вменяемых людей подействует. У меня другой вопрос. Как быстро это закрасят, потому что до этого все неугодные граффити закрашивают мгновенно, - рассказал ЗАКС.Ру Вишневский.

В пресс-службе администрации Центрального района сообщили ЗАКС.Ру, что в ближайшее время политический стрит-арт закрасят.

Неделей ранее, 8 сентября на этом же месте появился другой арт-объект. Неизвестные ночью нарисовали портрет белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которую недавно признали виновной в сговоре с целью государственного переворота и приговорили к 11 годам заключения. Коммунальщики закрасили граффити еще до полудня.

Константин Леньков